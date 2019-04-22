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    Це «чи не перша в історії України акція ЗА»: Геращенко прокоментувала флешмоб на Банковій

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    <p>Ввечері 22 квітня на акцію біля Адміністрації президента зібралися більше тисячі людей</p> - Це «чи не перша в історії України акція ЗА»: Геращенко прокоментувала флешмоб на Банковій

    Ввечері 22 квітня на акцію біля Адміністрації президента зібралися більше тисячі людей

    Фото: Facebook Ірини Геращенко

    Перший віце-спікер Ірина Геращенко зауважила, що українці , як правило, звикли збиратися на акції, виступаючи проти чогось

    Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила, що масштабна акція під Адміністрацією президента у Києві, на якій люди дякували главі держави, це «чи не перша в історії України акція ЗА», а не проти чогось.

    Про це Геращенко написала у Facebook, коментуючи акцію біля Адміністрації президента, на яку ввечері 22 квітня зібралися більше тисячі людей.

    «Бюджетників і сєльскую інтелігенцію звезли на Банкову», - пожартувала Геращенко, опублікувавши фото з масштабної акції.

    «Тисячі людей прийшли підтримати і подякувати президенту-державнику. Неймовірно круто», - підкреслила перший віце-спікер.

    Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

    Люди скандували «Дякуємо!».

    «Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

    Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.46%

    ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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