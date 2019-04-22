Це «чи не перша в історії України акція ЗА»: Геращенко прокоментувала флешмоб на Банковій



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Ввечері 22 квітня на акцію біля Адміністрації президента зібралися більше тисячі людей Фото: Facebook Ірини Геращенко

Перший віце-спікер Ірина Геращенко зауважила, що українці , як правило, звикли збиратися на акції, виступаючи проти чогось

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила, що масштабна акція під Адміністрацією президента у Києві, на якій люди дякували главі держави, це «чи не перша в історії України акція ЗА», а не проти чогось.

Про це Геращенко написала у Facebook, коментуючи акцію біля Адміністрації президента, на яку ввечері 22 квітня зібралися більше тисячі людей.

«Бюджетників і сєльскую інтелігенцію звезли на Банкову», - пожартувала Геращенко, опублікувавши фото з масштабної акції.

«Тисячі людей прийшли підтримати і подякувати президенту-державнику. Неймовірно круто», - підкреслила перший віце-спікер.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Люди скандували «Дякуємо!».

«Дякую українському народові!» - в свою чергу заявив президент, який вийшов до учасників акції разом із дружиною Мариною.

Присутні виконали під Адміністрацією президента гімн України.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

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