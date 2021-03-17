«Це була гідна відповідь»: Арестович пояснив свою відповідь матом у соцмережі

«Оцінку дадуть ті, хто мене призначав», заявив Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович прокоментував свою нецензурну відповідь користувачеві соцмережі, який попросив його перейти на українську мову.

«Це була гідна відповідь людині тією мовою, яку він розуміє. Оцінку дадуть ті, хто мене призначав, але я хочу пояснити. Це не людина, це бот. Людина, прописана російською мовою в профайлі приходить до мене, який прописаний українською мовою в профайлі, і щось вимагає... Це боти, які не хочуть встановлювати реальні факти», – сказав Арестович в ефірі телеканалу «Україна 24»

На питання, що йому сказав з цього приводу глава делегації в ТКГ Леонід Кравчук, Арестович відповів:

«Кравчук ще мені нічого не відповів. Я не є членом делегації, це потрібно чітко розуміти. Я приватна особа, що надає державі... допомогу на громадських засадах, не отримуючи грошей платників податків і не маючи офіційного статусу. Приватна особа спілкується на своїй приватній сторінці».

Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

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