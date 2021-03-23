Це не маски. Академік Комісаренко назвав єдиний ефективний засіб боротьби з поширенням Covid-19

«Це успіх, що дуже швидко вдалося зробити дуже ефективні вакцини»

Вакцини є й будуть єдиним ефективним засобом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Комісаренко заявив, що є три підходи до того, як зупинити розповсюдження особливо небезпечної інфекції: ліки, вакцинація та протиепідемічні заходи.

«Ліків, на жаль, специфічних проти коронавірусного захворювання немає, хоча ми дуже сподівалися, що за понад рік, який минув із початку пандемії, вчені їх знайдуть. Проте дуже швидко вдалося зробити дуже ефективні вакцини на різних платформах, до того ж використовуючи різні методи. Вакцини є й будуть єдиним ефективним засобом боротьби з поширенням цієї коронавірусної інфекції. Звичайно, протиепідемічні заходи також залишаються потрібними і їх треба використовувати. Насамперед мова про найпростіше: використання масок, дотримання фізичної дистанції, дезінфекція рук», – розповів він.

Комісаренко підкреслив, що маски є вкрай надійним засобом у боротьбі з поширенням вірусу. «Головне те, що вірус у вигляді мікрокрапельок. Й от саме ці мікрокрапельки маски допомагають стримувати, відповідно стримувати розповсюдження вірусу. Все-таки вважається, що маски, можливо, і не варто носити на відкритому повітрі, але обов’язково на відкритому повітрі, якщо ви спілкуєтеся з людьми, особливо якщо є скупчення».

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield.

Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу в громадян України потрібно зробити щеплення 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей. Додамо, що після щеплення вакциною від коронавірусу імунітет у людини починає формуватися з 14 до 22 дня, а в разі зараження хвороба протікатиме у легкій формі, без загрози життю.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще двох тисяч центрів щеплень.