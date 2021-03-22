Степанов назвав винних у зривах поставок ковід-вакцин в Україну

Зриви поставок спостерігаються не тільки в Україні, а й в усьому світі

Зриви поставок вакцин пов'язано з нестачею потужностей фармвиробників, – повідомив очільник МОЗ

В Україні є проблема з поставками препаратів від коронавірусу. Однак з такими труднощами зіткнулася не тільки наша країна. Про це сьогодні під час ранкового брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«МОЗ продовжує планову діяльність в напрямку отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контактами, які є у МОЗ, і відповідно до глобальної ініціативи COVAX, до якої приєднана Україна. Є певні труднощі в отриманні цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу», - заявив міністр.

Він додав, що причина зриву поставок полягає у величезному попиті і в нестачі потужностей виробників препаратів від COVID-19.

Нагадаємо, в Україні перша партія препарату AstraZeneca/Oxford в кількості півмільйона доз прибула 23 лютого замість запланованих 15-21 лютого. Більше поставок в Україну вакцин не було. Максим Степанов минулого тижня заявив, що поставка препарату CoronaVac китайського виробника Sinovac очікується до кінця березня. Повинно прибути 700 тисяч доз.

Сьогодні очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

Також стало відомо, що ЄС отримає додаткові дози Pfizer. З 4 млн доз вакцини, призначених Євросоюзу, 580 тис. доз дістануться Німеччині. Вони будуть використовуватися в місцях, з особливо високою кількістю зараження коронавірусом. Додамо, що Євросоюз може закрити кордони для AstraZeneca. Компанія AstraZeneca доставила в Європу лише 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів. В самій AstraZeneca пояснюють затримки технічними проблемами виробництва.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

Минулого тижня глава уряду Шмигаль заявив, що Україна підписала угоди з шістьма виробниками вакцини від Covid-19.

В Україні вакцинація йде вкрай низькими темпами. Вчора прищепили менше 3 тисяч українців.

Також відомо, що Україна отримає вакцину Pfizer. МОЗ назвав терміни.