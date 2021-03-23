Якщо людина не хоче вакцинуватися, вона не може працювати лікарем – нардеп зі «Слуги народу»

Гурін розповів, що є лише дві причини, через які лікар може відмовитись від вакцинації:

Якщо людина відмовляється від щеплення вакциною AstraZeneca, вона не може працювати лікарем. Про це написав народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Гурін на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Професійно: якщо людина керується власними уявами замість науки «медицина», вона не може працювати лікарем – бо це спеціальна професія з обмеженим доступом, для людей, які керуються наукою, а не віщими снами», – зазначив Гурін.

За його словами, є лише дві причини, через які лікар може відмовитись від вакцинації:

тяжка алергічна реакція в анамнезі на один із компонентів вакцин;

у лікаря є антитіла після недавно перенесеного захворювання на ковід, і він не хоче «забирати» вакцину у якогось пацієнта з групи ризику.

«Якщо людина не здатна перевірити, що у AstraZeneca є тільки одна вакцина і клітинна лінія, й ніяку «іншу вакцину» вона виробляти не може технічно, що завод Serum Institute, на якому виробляються вакцини, що постачаються в Україну, є найбільш сучасним у світі й постачає вакцини в Європу й більше ніж 100 інших країн, така людина не може працювати лікарем...», – написав Гурін.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

Дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність у 100% випадках тяжкого перебігу захворювання. Проте українські медики відмовляються колоти собі індійську вакцину.

Раніше Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.