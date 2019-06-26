«Це п...ц»: у ГПУ відреагували на рішення Конституційного суду за скаргою Савченко



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Конституційний суд визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким арештували Савченко

Речниця Луценка шокована рішення суду

Речниця генерального прокурора Лариса Сарган емоційно прокоментувала рішення Конституційного суду України щодо скарги народного депутата України Надії Савченко.

«Це п...ц, що відбувається? Норма Кримінально-процесуального кодексу про обрання запобіжного заходу підозрюваним у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою не відповідає Основному Закону. Так вирішив Конституційний суд України!» - написала Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Речниця також задалась питанням: «Завтра випустять усіх?».

«А прямі рейси на Маскву ще не пустили? Злітна смуга – «Московський проспект», - написала вона.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

Зазначалося, що суд скасував норму, що до підозрюваних в тероризмі не може бути м'якшого обмеження, ніж тримання під вартою.

Свою скаргу до Конституційного суду Савченко направила у травні 2018 року.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.