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    «Це визнання злочинів Росії в Україні»: Віце-прем'єр про рішення Міжнародного суду в Гаазі

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    Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати злочини РФ в Україні - «Це визнання злочинів Росії в Україні»: Віце-прем'єр про рішення Міжнародного суду в Гаазі
    Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати злочини РФ в Україні
    Фото: United Nations Photo/Flickr

    В уряді вважають, що Міжнародний суд у Гаазі вже фактично визнав роль Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності

    Готовність Міжнародного кримінального суду в Гаазі почати повноцінне розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі свідчить про визнання ролі Росії у подіях в Україні. Про це заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина.

    «Рішення про початок розслідування - це закінчення першого періоду підготовки до початку, це вже фактично визнання ролі Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності. Надалі розслідування буде йти не скоро, але поетапно, процесуально. У нас ніяких побоювань немає», – сказала Стефанишина в ефірі «Україна 24».

    Віце-прем'єр додала, що Росія буде використовувати всі можливі інструменти, зокрема гібридні, для саботажу цього процесу.

    11 грудня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

    Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

    У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

    За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.


    Теги: суд розслідування Україна
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