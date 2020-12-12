«Це визнання злочинів Росії в Україні»: Віце-прем'єр про рішення Міжнародного суду в Гаазі

В уряді вважають, що Міжнародний суд у Гаазі вже фактично визнав роль Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності

Готовність Міжнародного кримінального суду в Гаазі почати повноцінне розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі свідчить про визнання ролі Росії у подіях в Україні. Про це заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина.

«Рішення про початок розслідування - це закінчення першого періоду підготовки до початку, це вже фактично визнання ролі Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності. Надалі розслідування буде йти не скоро, але поетапно, процесуально. У нас ніяких побоювань немає», – сказала Стефанишина в ефірі «Україна 24».

Віце-прем'єр додала, що Росія буде використовувати всі можливі інструменти, зокрема гібридні, для саботажу цього процесу.

11 грудня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.



