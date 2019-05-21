Центробанк Венесуели вирішив відмовитися від Visa і MasterCard



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У Венесуелі хочуть розвивати власну незалежну платіжну систему

Центробанк Венесуели та управління інститутів банківського сектора країни прийняли рішення відмовитися від угод з Visa, MasterCard і Maestro до кінця січня.

Про це повідомляє El Nacional.

В республіці мають намір розвивати власну незалежну платіжну систему, створити яку доручив центробанк Венесуели та управління інститутів банківського сектора країни.

У зв'язку з цим операції з дебетовими картами Visa, Mastercard і Maestro будуть зупинені в країні з 30 листопада поточного року, а з 30 січня наступного року жителі країни не зможуть здійснювати платежі і по кредитних картах зазначених платіжних систем.

Кожному банку відводиться 10 робочих днів, щоб надати в Управління банківського нагляду графіки переходу на розрахунки за допомогою суверенної платіжної системи. При цьому вона повинна буде використовувати методи біометричної ідентифікації і відповідати всім сучасним вимогам, пише газета.

Такий крок став відповіддю країни на плани США заборонити ходіння платіжних систем Visa і Mastercard в країні, припускає El Nacional.

При цьому експерти вважають малоймовірною можливість створення у Венесуелі власної платіжної системи в такі стислі терміни.

Раніше лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни.

Також Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.