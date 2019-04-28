Гуайдо закликав армію припинити підтримувати Мадуро



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Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо

За словами лідера опозиції, підтримка армії буде «фундаментальною» для усунення Мадуро

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє AFP.

За словами Гуайдо, підтримка армії стане «фундаментальною» в процесі усунення чинного президента Мадуро від влади в Венесуелі. Проте він додав, що «час йде, а очікування не може бути вічним».

Також Гуайдо нагадав військовим лідерам, що зараз вони мають «історичну можливість, яка лежить на їхніх плечах».

Крім того, лідер венесуельської опозиції анонсував масштабні акції протесту у травні, метою яких буде усунення Мадуро від влади.

Нагадаємо, криза у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою країни. Його підтримали США, Канада, багато країн Латинської Америки і більшість держав Євросоюзу.

Те, що відбувається в країні, президент Ніколас Мадуро назвав спробою державного перевороту за підтримки Вашингтона і розірвав дипломатичні відносини із США. Підтримку чинному лідеру республіки висловили Росія, Мексика, Болівія, Куба, Сирія й Іран.

До слова, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Джерело: РБК-Україна