Гуайдо закликав армію припинити підтримувати Мадуро
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За словами лідера опозиції, підтримка армії буде «фундаментальною» для усунення Мадуро
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляє AFP.
За словами Гуайдо, підтримка армії стане «фундаментальною» в процесі усунення чинного президента Мадуро від влади в Венесуелі. Проте він додав, що «час йде, а очікування не може бути вічним».
Також Гуайдо нагадав військовим лідерам, що зараз вони мають «історичну можливість, яка лежить на їхніх плечах».
Крім того, лідер венесуельської опозиції анонсував масштабні акції протесту у травні, метою яких буде усунення Мадуро від влади.
Нагадаємо, криза у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою країни. Його підтримали США, Канада, багато країн Латинської Америки і більшість держав Євросоюзу.
Те, що відбувається в країні, президент Ніколас Мадуро назвав спробою державного перевороту за підтримки Вашингтона і розірвав дипломатичні відносини із США. Підтримку чинному лідеру республіки висловили Росія, Мексика, Болівія, Куба, Сирія й Іран.
До слова, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.
13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.
До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.
Джерело: РБК-Україна