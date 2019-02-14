«Церковна справа»: суд дав дозвіл на затримання Януковича



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Покійний предстоятель УПЦ МП Володимир і президент-втікач Віктор Янукович

Янукович планував організацію зречення митрополита Володимира від престолу з метою обрання у подальшому лояльного предстоятеля

Печерський районний суд надав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича, колишнього міністра МВС Віталій Захарченка і екс-начальника ГУМВС України в Києві Валерія Коряка з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали суду від 1 лютого.

У клопотанні Головне слідче управління Генеральної прокуратури України заявило, що вказаних осіб необхідно затримати і посадити під варту, щоб унеможливити знищення речових доказів, незаконного впливу на потерпілих, свідків, експертів та спеціалістів.

Ухвала суду стосовно затримання Януковича, Захарченка і Коряка діє до 1 серпня 2019 року.

Нагадаємо, що за версією слідства, троє колишніх високопосадовців підозрюються у перевищенні службових повноважень під час незаконного позбавлення волі особистого помічника, нині покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), митрополита Олександра Драбинка, який на той час був особистим секретарем та довіреною особою предстоятеля.

Зокрема, Янукович планував організацію зречення митрополита Володимира від престолу з метою обрання у подальшому лояльного предстоятеля. Він доручив Захарченку зібрати через підпорядковані йому відомства компрометуючу інформацію на осіб, які були наближені до предстоятеля УПЦ МП. Аналогічне завдання отримав і міліціянт Коряк.

Для досягнення злочинного плану співробітники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» протягом шести місяців 2013 року, виконуючи незаконний наказ екс-начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Коряка, утримували владику Олександра на території Києва та Київської області з метою змусити його переконати митрополита Володимира відмовитись від посади предстоятеля.

Заходи безпеки щодо митрополита Драбинка були зняті лише 22 лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича і його команди.