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    Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 24 травня

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    24 травня територія України залишиться в теплій повітряній масі

    Погода в Україні у четвер, 24 травня, буде різною в залежності від регіону, проте у більшості областей прогнозують проливні дощі з грозами.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У східних, Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

    Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході до 18°; вдень 23-28°, у більшості західних областей 21-26°.

    В західних областях місцями короткочасні дощі та грози, температура вночі +12...+14°, вдень +22...+24°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    У Карпатах гроза, температура повітря вночі +12...+14°, вдень +26...+28°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    На півночі України гроза. Температура вночі +12...+14°, вдень +24...+26°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    У центрі України без опадів, температура вночі +12..+14°, вдень близько +25...+27°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    На сході України гроза, вночі +15...+17°, вдень +26...+28°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    У південних областях України сонячно, місцями гроза, температура вночі +15...+17°, вдень близько +27...+29°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    У Криму без опадів, температура вночі +15...+17°, вдень +25...+27°. Вітер північний, 5-10 м/с.

    У Києві - вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+15°, вдень +25...+27°.

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