Посол України в Ізраїлі проігнорував запрошення на відкриття посольства США в Єрусалимі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол відвідав прийом від імені прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу

Посол України в Ізраїлі не був присутній на офіційній церемонії перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Про це заявила другий секретар посольства України в Ізраїлі Марина Панченко.

«Посол України в Ізраїлі отримав запрошення на церемонію перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, але він не був присутній на цьому заході», - повідомила Панченко.

За її словами, український посол відвідав лише захід напередодні відкриття посольства, 13 травня, коли відбувався прийом від імені прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, на честь офіційної делегації США.

«На цьому прийнятті і був присутній посол України в Ізраїлі. На офіційній церемонії перенесення посольства посол України присутній не був, хоча отримав запрошення», - пояснили в посольстві.

Панченко підкреслила, що Україна виступає за повне дотримання норм міжнародного права та необхідність виконання відповідних рішень Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалиму.

«Вважаємо, що світове товариство має зосередити зусилля, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН, з метою запобігти насильству та спонукати сторони до негайного відновлення переговорного процесу та мирного врегулювання. Українська сторона занепокоєна через ситуацію на кордоні Ізраїлю з Сектором Газа та висловлює жаль с приводу численних людських жертв у ході протистояння сил безпеки Ізраїлю з учасниками акції протесту», - заявили в українському посольстві.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Газа. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Джерело: УНН