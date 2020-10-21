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    Чехія повертає масковий режим на вулиці через Covid-19

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    Міністр охорони здоров&rsquo;я Роман Примула заявив, що сьогодні можуть ввести нові обмежувальні заходи - Чехія повертає масковий режим на вулиці через Covid-19
    Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що сьогодні можуть ввести нові обмежувальні заходи

    Таке рішення чеський уряд схвалив напередодні через стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу в країні

    У Чехії повернули зобов’язання носити маски у громадських місцях на вулиці. Про це повідомляє Novinky.

    Як повідомляється, 20 жовтня в Чехії зафіксували 11 984 нових випадки коронавірусу, що є новим антирекордом в країні. З них понад 1500 зареєстрували у Празі.

    Таким чином, від сьогодні маски стануть обов’язковими у громадських місцях на вулиці та всюди, де не можна дотримуватись двометрової дистанції з іншими людьми. Крім того, маски потрібно одягати та в автомобілях, якщо в ньому знаходяться люди з різних домогосподарств.

    Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що сьогодні можуть ввести нові обмежувальні заходи – закриття магазинів, які не продають товари першої необхідності, та перукарень. Також розглядають запровадження обмежень на пересування громадян.

    Нагадаємо, що 13 жовтня, Чехія значно посилила карантин: усі школи переходять на дистанційне навчання.

    міністр Чехія уряд коронавірус
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