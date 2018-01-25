Чехія прийняла на реабілітацію двох учасників АТО

Два ветерани АТО з ампутованими кінцівками літаком відправились на тижневу медичну реабілітацію у Чехію

Двоє учасників АТО з ампутованими кінцівками вирушили 24 січня на тижневу медичну реабілітацію до міста Острава Чеської Республіки. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України. «24 січня до Києва на військовий аеродром прибула чеська делегація на чолі із заступником голови Сенату Чеської



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Фото: Міноборони

Два ветерани АТО з ампутованими кінцівками літаком відправились на тижневу медичну реабілітацію у Чехію

Двоє учасників АТО з ампутованими кінцівками вирушили 24 січня на тижневу медичну реабілітацію до міста Острава Чеської Республіки.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

«24 січня до Києва на військовий аеродром прибула чеська делегація на чолі із заступником голови Сенату Чеської Республіки Іржі Шестаком з метою реалізації проекту реабілітації учасників АТО в Чехії... Два ветерани АТО з ампутованими кінцівками Віталій Легуша та Олег Федорчук тим же літаком відправились на тижневу медичну реабілітацію до міста Острава», - йдеться у повідомленні.

Як заявив Шестак, Чехія хоче допомогти солдатам, які воюють на території України: «Тим, хто має складні ампутації і вимагає якісного медичного догляду, сьогодні надаємо можливість медичної реабілітації у реабілітаційно-санаторному центрі «Дарков», що поблизу міста Острава. Нині це лише два ветерани, проте це тільки початок. Сподіваюсь, що цей пілотний проект буде і в подальшому працювати».

Шанс оздоровитися і продовжувати насолоджуватися життям, а головне відчути себе якнайкраще, для ветеранів АТО подарував Благодійний фонд REGI Base.

«Наш Фонд з 2011 року допомагає чеським військовослужбовцям. Нині ми раді, що отримали можливість попрацювати з українцями. Я вірю, що військовослужбовці приїдуть повністю реабілітованими і якнайскоріше повернуться до нормального життя», - заявив один із засновників Фонду Гінек Чех.

Нагадаємо, Чехія депортувала понад тисячу українців з польськими дозволами на роботу.