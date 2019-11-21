Чекала Зеленського і зламала ногу: в Очакові журналістка потрапила до лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У журналістки діагностований відкритий перелом

ЗМІ очікували на президента Зеленського понад три години біля прохідної військового порту в Очакові

Журналістка ТРК «Україна» Анжела Слободян зламала ногу, впавши у рів біля прохідної військового порту в Очакові під час очікування приїзду Володимира Зеленського. Президент повинен був дати брифінг, присвячену поверненню українських кораблів з Росії. Про це пише Nikvesti.

За інформацією журналістів, представники ЗМІ очікували президента понад три години біля прохідної військового порту в Очакові. Володимир Зеленський затримувався, журналістів не пускали на територію порту, і їм довелося чекати за парканом.

Територія навколо військового порту, за словами журналіста, «м'яко кажучи, не пристосована до перебування тут такої групи людей. Навколо ями, перекопані ділянки, темінь суцільна», - написав він.

Журналіст «НикВести» Олег Деренюга зазначив, що після від'їзду ПТС каналу «1+1» світла в місці очікування не залишилося зовсім. У підсумку в рів впала Анжела Слободян і зламала ногу. Поряд перебувала швидка, жінці відразу надали допомогу, попередньо, у неї діагностовано відкритий перелом.

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, зазначив, що неналежна організація пресконференції - це провина місцевих чиновників, які виявили «злочинну байдужість».

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до Очакова із затримкою в кілька годин через відмову двигуна у президентського літака. Йому і супроводжуючим особам довелося пересісти на інше повітряне судно.