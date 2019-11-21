Зеленський приймає повернуті Росією кораблі: відео



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Повернуті Росією малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прибули в порт Очаків

Президент Володимир Зеленський прилетів до Очакова Миколаївської області, щоб оглянути броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу», які повернула РФ.

Про це передає hromadske.

Раніше 20 листопада повернуті Росією малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прибули в порт Очаків на Миколаївщині.

Також командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що росіяни «угробили» малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу».

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

27 грудня 2018 року затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.