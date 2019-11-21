Зеленський розповів, скільки часу піде на ремонт військових катерів



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На відновлення українських військових кораблів потрібно приблизно три місяці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт українських військових кораблів, які 20 листопада були доставлені в Очаків, знадобиться приблизно три місяці.

Про це він сказав на брифінгу в Очакові.

Окрім цього, Зеленський додав, що на катерах не вистачає частини озброєння та деякого обладнання. У зв'язку з цим Україна змушена буде звертатися до Росії з метою вирішення цього питання.

«Я побачив стан (катерів, - ред.). Буде розслідування - ми побачимо всі деталі (інциденту, - ред.). Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб вона нам повернула все, що там було. Паралельно ми готові відремонтувати. Поспілкувалися з адміралом Воронченком - десь три місяці і все буде на ходу», - додав Володимир Зеленський.

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.