«Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів



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Чоловіки розмалювали звинуваченнями офіс партії Фото: 1kr.ua

Поліція встановлює обставини справи й осіб, причетних до правопорушення

У Кривому Розі невідомі в масках напали на офіс регіонального відділення однієї з партій і розписали його.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської області в п'ятницю, 14 червня.

Повідомляється, що близько 11-ї години в офіс увійшли невідомі і пошкодили майно партії. На цей момент на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини справи й особи, причетні до правопорушення.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку.

Як пише Первый криворожский, невідомі залишили на стінах будівлі і всередині офісу написи: «чемодан, вокзал, Россия», «русский мир», «агенты Кремля», «сепары».