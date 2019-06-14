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    «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів

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    <p>Чоловіки розмалювали звинуваченнями офіс партії</p> - «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів

    Чоловіки розмалювали звинуваченнями офіс партії

    Фото: 1kr.ua

    Поліція встановлює обставини справи й осіб, причетних до правопорушення

    У Кривому Розі невідомі в масках напали на офіс регіонального відділення однієї з партій і розписали його.

    Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської області в п'ятницю, 14 червня.

    Повідомляється, що близько 11-ї години в офіс увійшли невідомі і пошкодили майно партії. На цей момент на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються обставини справи й особи, причетні до правопорушення.

    Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку.

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    «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів
    «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів
    «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів
    «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів
    «Чемодан, вокзал, Россия». У Кривому Розі розмалювали офіс опозиціонерів

    Як пише Первый криворожский, невідомі залишили на стінах будівлі і всередині офісу написи: «чемодан, вокзал, Россия», «русский мир», «агенты Кремля», «сепары».

     

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