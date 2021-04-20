Москва погрожує вислати ще одного українського дипломата

МЗС РФ збирається оголосити персоною нон грата співробітника посольства України в Москві

Міністерство закордонних справ Росії висловило протест через висилку одного зі старших російських дипломатів посольства РФ у Києві та попередило про підготовку «симетричних заходів». Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС РФ.

«19 квітня в посольство Росії в Києві надійшла нота МЗС України про оголошення радника посольства persona non grata через діяльність нібито несумісною з дипломатичним статусом. МЗС Росії висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим недружнім кроком української сторони. Звинувачення на адресу російського дипломата є голослівними і безпідставними», – зазначили у міністерстві.

Російське МЗС наголосило, що зазначений дипломат не чинив дій, які виходять за межі дипломатичних функцій.

При цьому в російському міністерстві назвали «неприйнятною» висилку російського дипломата у відповідь на затримання українського консула в Санкт-Петербурзі оскільки той нібито намагався придбати закритою інформацією.

«Українському консулу було рекомендовано покинути Росію, після того, як він був затриманий на місці злочину при скоєнні протиправних дій. Він намагався придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні відомості про приватних осіб».

Російська сторона заявила, що ці матеріали необхідні українській владі нібито для підготовки політичних репресій проти осіб, які мають подвійне громадянство Росії та України або мають власність і родичів в РФ.

«Беручи до уваги всі обставини справи, МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України в Москві», – додали в установі.

Як відомо, напередодні Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін вважає, що Росія вдалася до шантажу України через рішення вислати російського дипломата з Києва – хоче оголосити персоною нон грата співробітника українського посольства.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Згодом зʼявилося відео брутального затримання дипломата. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Раніше російська сторона оголосила Олександра Сосонюка небажаною особою і запропонувала йому покинути територію Росії до 22 квітня.