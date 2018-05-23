Через аварію Дніпро залишилось без води

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Ремонтні роботи триватимуть протягом 5-6 годин

У ніч на середу, 23 травня, в Дніпрі сталася велика аварія на магістральному трубопроводі, яка залишила без води індустріальне місто.

Про надзвичайну подію повідомив у своєму Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

«Велика аварія на магістральному трубопроводі. На період ліквідації в деяких районах буде відсутнє водопостачання. Орієнтовний термін ремонтних робіт 5-6 годин», - написав Михайло Лисенко.

Як відзначають жителі Дніпра в соцмережах, води немає на житлових масивах Перемога, Сонячний, Парус і в центрі міста. За попередніми даними без води залишилися близько 300 тис. чоловік.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили головного державного ревізора-інспектора та заступника начальника одного з відділів районної Державної податкової інспекції ГУ ДФС, дії яких спричинили державі збитків на суму 12,2 млн грн.