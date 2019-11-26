Скільки грошей влада виділить на одного пацієнта? Як відбувається маніпуляція з цифрами

Уляна Супрун Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Важливо запобігати поширенню маніпуляцій, які можуть заплутати чи викликати у людей хибні очікування

«...з наступного року середньозважена ставка за надання медичних послуг на первинній ланці за одного пацієнта становитиме 600 грн замість нинішніх 370» — така заява днями пронулала від керівництва МОЗ України та викликала активне обговорення серед представників медичної спільноти.

Говорити про збільшення середньозваженої ставки майже у два рази і не вказувати, що вона також залежить від коефіцієнтів, які її врегульовують, — виглядає або як маніпуляція, або як невдала комунікація щодо цієї зміни. Чому це так і чи зі збільшенням ставки змінилося щось для лікарів та пацієнтів? Насправді, ні. Сума тарифу залишилася фактично такою ж.

З початку 2018 року НСЗУ Національна служба здоров'я України оплачує послуги медзакладів з надання первинної медичної допомоги за принципом капітації. Капітаційна ставка — єдина для всієї України. Вона коригується за допомогою коефіцієнтів для врахування ризиків. Ці ризики зумовлені різними факторами — як-от статево-віковою структурою пацієнтів чи характером місцевості, що може ускладнювати умови, в яких надається допомога. Наразі застосовується коефіцієнт за віком.

До прикладу, до цього часу базовий тариф за пацієнта, який підписав декларацію з лікарем, становить 370 грн. Але до базового тарифу застосовують різні вікові коефіцієнти. Щоби порахувати суму виплати, яку отримують медзаклади за конкретного пацієнта, базову ставку (370 грн) потрібно помножити на коефіцієнт. Для дитини віком до 5 років — коефіцієнт становить 4, тобто оплата педіатру, терапевту чи сімейному лікарю становить 1480 грн за дитину на рік. Для дітей віком від 6 до 17 років визначено коефіцієнт 2,2 — 814 грн. Для дорослих від 18 до 39 років — коефіцієнт 1, тобто тариф залишається 370 грн. Для дорослих від 40 до 64 років — коефіцієнт 1,2 (444 грн), а для людей віком понад 65 років — коефіцієнт 2 (740 грн).

Днями було опубліковано Проект постанови, в якому капітаційну ставку — єдиний тариф було підвищено до 600 грн. Проект постанови тут: http://bit.ly/2qxmT5q Але в цілому таке підвищення — суто технічне та виконане за рекомендацією міжнародних партнерів, і по суті для лікарів та пацієнтів нічого не змінює. Воно потрібне для фахівців, які виконують розрахунки бюджету.

Разом з підвищенням тарифу також змінилися коефіцієнти, які в результаті вирівнюють суму капітації на той самий рівень, як це було і за тарифом у 370 гривень. Нові коефіцієнти у проекті постанови такі: від 0 до 5 років — 2,465; від 6 до 17 років — 1,356; від 18 до 39 років — 0,616; від 40 до 64 років — 0,739; понад 65 років — 1,232. Зміна коефіцієнтів навіть при підвищенні ставки в результаті дає таку ж суму. Порівняльні розрахунки можна переглянути тут (сторінка 2): http://bit.ly/2DaWAVj

Важливо запобігати поширенню таких маніпуляцій, які можуть заплутати чи викликати у людей хибні очікування. Лише правдива інформація та пояснення для всіх стейкголдерів змін можуть забезпечити успішну реалізацію трансформації системи охорони здоров’я.

Джерело: блог Уляни Супрун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»