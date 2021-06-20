Ліси, клімат, Чорнобиль. Міністр екології прозвітував, що зробив за рік

В Україні розпочато масштабну реформу лісового господарства

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський прозвітував за перший рік роботи а посаді міністра екології. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Абрамовський заявив, що цей рік фактично розділив його життя на «до» та «після».

«Щодня разом з командою ми долали виклики та працювали на максимум. Чи вдалося все із запланованого? Плани були надамбітні. Радію, що багато задуманого зроблено, але водночас, змушений констатувати, що ще багато роботи попереду. Тому сьогодні ми не збавляємо, а лише нарощуємо темп та продовжуємо працювати з новою швидкістю, аби здійснити всі необхідні кроки на шляху до поставлених цілей», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що затверджено Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища до 2025 року, який покликаний покращити стан довкілля, поліпшити якість життя і здоров’я українців, забезпечити екологічну безпеку.

Абрамовський також відзвітував по кожному із секторів міністерства.

Лісова політика:

Розпочато масштабну реформу лісового господарства, яка охоплює всі напрямки від інституційної структурної реформи до повної цифровізації галузі і реформи ринку деревини.

Запроваджено радикальне обмеження суцільних рубок у високогірних та берегозахисних лісах Карпат.

Забезпечено продаж 100% необробленої деревини через прозорі електронні аукціони. Завдяки цьому державними лісогосподарськими підприємствами з початку року вже отримано 2 мільярди додаткового доходу. Законопроект Про ринок деревини у Верховній Раді.

Покладено старт проведенню Національної інвентаризації лісів.

Розроблено Державну стратегію управління лісами до 2035 року. Документ визначатиме головні пріоритети розвитку лісового господарства на найближчі 15 років.

В співпраці з Центром Глобального моніторингу пожеж (Німеччина) розроблено Державну стратегію національної системи управління ландшафтними пожежами на 2021 - 2035 роки.

Започатковано процес збільшення лісистості території України. Зокрема, згідно Указу Президента розпочато реалізацію екологічної ініціативи масштабного заліснення України «Зелена країна». За найближчі 10 років площа українських лісів збільшиться на 1 мільйон гектарів.

Чорнобильська зона відчуження:

ЄБРР та міжнародною спільнотою засновано новий Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, вкладником якого стала і Україна. Вже проведено перше засідання Асамблеї Вкладників РМСЧ. Світ допомагає Україні долати наслідки жахливої трагедії.

Отримано дозвіл на дослідно-промислову експлуатацію Нового безпечного конфайменту, що є найбільшою рухомою спорудою у світі- Отримано Ліцензію на промислове використання СВЯП-2, яке дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

Розпочато перезавантаження основного наративу: Зона відчуження перетворюється на Зону відродження.

Надрокористування:

Впроваджено ефективну процедуру отримання спеціальних дозволів на користування надрами, яка сприятиме більш раціональному їх використанню. Всі дозволи реалізуються шляхом електронних аукціонів з прозорим механізмом розрахунку початкової вартості.

Розроблено новий Кодекс України про надра, який стане фундаментом для ефективного та дружнього до природи надрокористування.

Цифровізація галузі - зручний інструмент для інвесторів та держави. Електронний кабінет надрокористувача повноцінно запрацює вже в цьому році.

Кліматична політика:

Створено проект другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди. В рамках підготовки якого здійснені моделювання зменшення викидів парникових газів.

Посилено контроль за звітністю підприємств в частині викидів парникових газів - забезпечено функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Створено Концепцію Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату до 2030 року.

Розроблено Стратегію екологічної безпеки та адаптації до змін клімату до 2030 року.

Управління відходами та хімічна безпека:

Розпочато реформу управління відходами. Законопроєкт 2207-1-д «Про управління відходами» схвалено в першому читанні. Наразі триває підготовка до другого читання»

Схвалено законопроєкт «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Розроблено законопроект «Про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами».

Урядом схвалено технічний регламент, яким обмежено вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах до такого, що є безпечним для здоров’я людини.

Прийнято Порядок уповноваження науково-дослідних установ, підприємств та організацій на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів.

Зменшення та контроль промислового забруднення:

Розроблено та подано на розгляд ВРУ законопроєкт «Про запобігання зменшення та контроль промислового забруднення», який має на меті запровадити чіткі процедури контролю за промзабрудненням та стимулюватиме підприємства до модернізації виробництва і впровадження нових найкращих доступних технологій.

Розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря».

Водна політика:

Запроваджено поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.

Вперше підготовлено проекти Водної стратегії та Морської природоохоронної політики України.

Проведено скринінг забруднюючих речовин в басейнах річок Дніпро, Дністер та Сіверський Донець.

Відкрито 4 сучасні лабораторії моніторингу вод, які обладнані за найкращими європейськими стандартами.

Здійснено розділення функцій щодо управління водними ресурсами шляхом виокремлення та передачі функцій із зрошення та дренажу до сфери АПК.

Природно-заповідний фонд:

Створено нові території та об’єкти природно-заповідного фонду. За рік площа обєктів ПЗФ збільшено на 26032,82 гектарів.

Розроблено та подано на розгляд ВРУ євроінтеграційний законопроект «Про території Смарагдової мережі України», який передбачає збереження природних оселищ і видів дикої флори та фауни.

На розгляд Секретаріату Бернської конвенції подано оновлену базу даних територій Смарагдової мережі.

На Публічній кадастровій карту нанесено окремий інформаційний шар «Природно-заповідний фонд», який містить інформацію про більше 7 000 територій та об’єктів ПЗФ.

Посилено заходи щодо попередження контрабандного вивезення об’єктів дикої фауни України

Екологічний контроль:

Розроблено та подано на розгляд ВРУ законопроект «Про державний екологічний контроль , який покликаний перезапустити систему держекоконтролю в Україні.

Розроблено нормативно-правові акти, які спрямовані на підвищення відповідальності за екологічні злочини та правопорушення.

Переглянуто частину методик нарахування збитків в бік значного їх збільшення

Цифровізація:

Створено Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема», що має об’єднати у собі отримання 29-ти адміністративних послуг у сфері захисту довкілля та забезпечити доступ до 64 реєстрів екологічних даних.

Тим часом, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

У ході обстеження виявлено загибель 300 екземплярів плітки. Зi слiв старости с. Недра та сільського мешканця, вода змiнила колiр увечері 30 травня, а вже зранку почала гинути риба.