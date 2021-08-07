Течія Гольфстрім стрімко сповільнюється – чим це загрожує планеті

Гольфстрім сповільнився – в майбутньому критичне уповільнення теплої морської течії неминуче і може статися в найближчі десятиліття

Атлантична меридіональна перекидаюча циркуляція (АМОС), яку ще називають Гольфстрім, стрімко наближається до критично низької швидкості. Течія може залишатися стабільною в двох станах: при наявність руху теплих вод з тропіків на північ, яке допомагає розподіляти температуру і сіль по океанах, і системи млявих вод, які не поспішають віддавати теплу, збагачену речовинами воду з Атлантичного океану. Про це йдеться в дослідженні, проведеному вченим-кліматологом Нікласом Боерсом з Вільного університету Берліна, повідомляє Nature Climate Change.

Науковець створив кліматичну модель, яка показала, що танення льодовиків впливає на солоність океану і температуру, що сильно гальмує роботу всієї системи. Гольфстрім може витримати уповільнення, але зараз мережа вод перебуває на межі своєї стабільної роботи.

Представлені результати показують, що це зниження може бути пов’язане з майже повною втратою стабільності Гольфстріму протягом цього століття, AMOC, здається, близький до критичного переходу в режим слабкої циркуляції, – стверджує кліматолог.

Екологи зазначають, що наслідки тривалого ослаблення вод досі не вивчені. Вчені вважають, що повільний Гольфстрім потрібен планеті, щоб охолодитися, протидіючи наслідкам глобального потепління. Дослідники стверджують, що зрушення в розподілі енергії й поживних речовин відіб’ються на погодних умовах і екосистемах Європи й Америки. Країни Європи можуть потерпати від вічної засухи, а Америка – від постійних дощів.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі. Екологи вважають, що у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим.

Додамо, що проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.