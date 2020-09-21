Через коронавірус скасовано осінню сесію ПАРЄ
Осіння сесія ПАРЄ планувалася на 12-16 жовтня
У зв'язку з пандемією коронавірусу замість осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи вирішено провести розширене засідання установчого комітету.
Таке рішення ухвалило Бюро як керівний політичний колегіальний орган Асамблеї, повідомляє Укрінформ.
Розширене засідання комітету, який діятиме від імені усієї ПАРЄ, заплановано на 12-13 жовтня із можливістю продовження роботи 22-23 жовтня.
Як заявив президент ПАРЄ Рік Дамс, у засіданнях матимуть змогу взяти участь усі делегати Асамблеї.
Рішення про формат засідання – фізичний або віртуальний – президент ПАРЄ має прийняти до 25 вересня.
Цього року осіння сесія ПАРЄ планувалася на 12-16 жовтня.
Через епідемію коронавірусу в Асамблеї переважна більшість заходів була скасована або переведена у формат відеоконференцій.
Нагадаємо, літня сесія ПАРЄ теж була перенесена через пандемію коронавірусу.