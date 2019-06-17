Через негоду знеструмлено 107 населених пунктів – ДСНС



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Через негоду знеструмлено 107 населених пунктів

Постраждили насамперед мешканці Львівщини і Закарпаття

Внаслідок ускладнення погодних умов в ніч на понеділок через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 107 населених пунктів у трьох областях. Про це ідеться в повідомленні пресслужби Держслужби з надзвичайних ситуацій України.



«В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 107 населених пунктів в 3 областях, а саме: Львівська - 67 населених пунктів, Закарпатська - 38 населених пунктів та Луганська - 2 населених пункти», - зазначено в повідомленні, розміщеному на сайті ДСНС. Повідомляється, що ремонтні бригади займаються відновленням електропостачання.



16 червня у місті Сватове, що на Луганщині внаслідок погіршення погодних умов, зокрема через пориви вітру пошкоджено дах в школі № 8, а також частково пошкоджено дахи в 14 житлових будинках. Постраждалих немає.

Як повідомляв «Главком», в Україні 17 червня знову очікується спека до +33 градусів, подекуди з грозою. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.