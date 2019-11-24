Через непогоду у Франції загинули двоє людей



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Перше тіло було знайдено в комуні Ле-Мюї

У департаменті Вар (Франція),через негоду загинули двоє людей.

Про це повідомляє канал BFMTV.

«Двоє людей загинуло, ще одна особа зникла безвісти на півдні Франції, де рясні зливи спричинили великі повені, вода лише зараз починає відступати», - заявили місцеві чиновники.

Як зазначається, перше тіло було знайдено в комуні Ле-Мюї недалеко від місця, де в суботу ввечері перекинувся рятувальний човен з трьома пожежниками і трьома цивільними особами на борту. З тих пір один з цивільних пропав безвісти. У префектурі не уточнили, чоловік це був чи жінка.

Друге тіло, яке належало чоловікові близько 50 років, було виявлено в місті Кабассе, в автомобілі.

Рятувальники досі шукають 70-річного чоловіка, який вважається зниклим безвісти після того, як він вранці 22 листопада вийшов з дому під час сильного дощу.

Нагадаємо, в результаті масштабної повені у Венеції (Італія) загинули 2 людини. На острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом.