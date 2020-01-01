Через пожежу в Одесі з гуртожитку евакуювали десятки людей



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В Одесі спалахнула пожежа у гуртожитку політехнічного університету

Пожежа спалахнула напередодні Нового року у гуртожитку Одеського політехнічного університету

Удень 31 грудня у кімнаті на 5-му поверсі 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталася пожежа. Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області.

Як повідомляється, вогнеборці отримали повідомлення про загоряння близько 13:00. На місці з’ясувалося, що загорівся матрац в одній з кімнат, евакуювати довелося півсотні людей. ДСНС із сусідніх кімнат врятовано та виведено на свіже повітря три особи, з будівлі евакуйовано 50 осіб сходовими маршами. Загиблих та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають закорочення в електромережі. Зазначається, що у гасінні пожежі були задіяні 11 одиниць техніки і 47 представників особового складу.