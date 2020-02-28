Через п'ять років після люстрації: суд відновив на посаді прокурора Києва



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Суд відновив Сергія Юлдашева на посаді прокурора Києва

Юлдашев через суд поновився на посаді прокурора Києва

Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним звільнення Сергія Юлдашева з посади прокуратура Києва й відновив його на посаді.

Про це йдеться в матеріалах суду.

У матеріалах суду прізвище прокурора не вказується. Інформагентство «Українські новини» зазначає, що мова йде про Сергія Юлдашева.

Згідно з повідомленням, суд скасував наказ Генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва.

Рішенням суду Юлдашев відновлений на посаді.

Також Офіс генерального прокурора повинен виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року і до моменту фактичного відновлення на посаді.

Також Офіс генпрокурора повинен проінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону «Про очищення влади» (про люстрацію).

Сергій Юлдашев обіймав пост прокурора Києва з 25 червня 2014 року по 23 березня 2015 року. Його звільнили під час другого етапу люстрації. Виявилося, що Юлдашев працював одним з керівників прокуратури Луганської області за часів Віктора Януковича.

У 2015 році проти Юлдашева відкрили кримінальне провадження за зловживання владою та отримання хабара.

Згідно з повідомленням, суд скасував наказ Генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва.

Рішенням суду Юлдашев відновлений на посаді.

Також Офіс генерального прокурора повинен виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року і до моменту фактичного відновлення на посаді.

Також Офіс генпрокурора повинен проінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону

Про очищення влади

(про люстрацію).