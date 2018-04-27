Через російську агресію загинули 70 українських прикордонників

Під час відвідання президентом відділу прикордонної служби «Кодима» пройшла хвилина мовчання

За період російської агресії проти України загинули 70 прикордонників. Про це заявив президент Петро Порошенко під час відвідання відділу прикордонної служби «Кодима» на Одещині. «В запеклих боях з агресором 70 мужніх, героїчних прикордонників віддали своє життя задля захисту України», - зазначив глава держави, якого цитує



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Фото: прес-служба президента

Під час відвідання президентом відділу прикордонної служби «Кодима» пройшла хвилина мовчання

За період російської агресії проти України загинули 70 прикордонників. Про це заявив президент Петро Порошенко під час відвідання відділу прикордонної служби «Кодима» на Одещині.

«В запеклих боях з агресором 70 мужніх, героїчних прикордонників віддали своє життя задля захисту України», - зазначив глава держави, якого цитує його прес-служба.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Перебуваючи на Одещині, Порошенко вручив нагороди прикордонникам, відзначивши 12 співробітників Державної прикордонної служби за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, відродження військово-історичної спадщини та з нагоди Дня прикордонника.

Президент зауважив, що за мужність, виявлену в боях з російськими окупантами, більше 800 воїнів-прикордонників були нагороджені державними нагородами України, з них двом присвоєно почесне звання Героя України.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення 30 квітня Дня прикордонника України.