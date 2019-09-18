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    Через стрес та поганий настрій ірландець прогуляв 400 робочих днів

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    Через стрес та поганий настрій ірландець прогуляв 400 робочих днів

    Лікар заявив, що чоловік страждав від поганого настрою і тривожності

    В Ірландії державна установа звільнила працівника за прогул 400 робочих днів протягом двох років без поважної причини. Чоловік оскаржив звільнення.

    Про це повідомляє Independent.

    Згідно з повідомленням, у 2018 році працівник з'явився в офісі 10 разів, а до цього пропустив 400 робочих днів протягом 2016 та 2017 років. 9 березня 2018 року організація звільнила співробітника за прогули і ненадання лікарняних листів.

    Натомість, чоловік пояснив погану відвідуваність стресом, депресією та особистими трагедіями. Він пообіцяв переглянути свою поведінку і попросив дати йому шанс на виправлення.

    Своє звільнення клерк опротестував у Комісії трудових відносин.

    За словами адвоката звільненого, його лікар заявив, що ірландець страждав від поганого настрою і тривожності.

    Представник комісії Дэвнет О Дрісколл постановила, що рішення про звільнення було прийнято правомірно. Водночас в установі визнали, що «відсутність співробітника на місці не відстежували так ретельно, як повинно було б у цьому випадку».

    Повідомляється, що співробітник працював в організації з 2006 року і за цей час багато разів не виходив на роботу, при цьому ніколи не надаючи лікарняні. В результаті йому заплатили 19 тис. євро за ті дні, коли він фактично не працював.

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