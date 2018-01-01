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    Через теракт на Херсонщині суд ув’язнив чоловіка на 15 років

    Законність вироку вивчать в ГПУ та приймуть рішення щодо можливого оскарження
    Генічеський суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі і конфіскації майна через звинувачення у вчиненні теракту у селі Новоолексіївка на Херсонщині у 2016 році. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. «Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області, обвинувачення
    • Сьогодні, 00:48
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    <span>Суд засудив до 15 років в язниці чоловіка за теракт на Херсонщині</span>
    Суд засудив до 15 років в язниці чоловіка за теракт на Херсонщині

    Законність вироку вивчать в ГПУ та приймуть рішення щодо можливого оскарження

    Генічеський суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі і конфіскації майна через звинувачення у вчиненні теракту у селі Новоолексіївка на Херсонщині у 2016 році.

    Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

    «Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області, обвинувачення підтримувала Генічеська місцева прокуратура. Прокурор вимагав для злочинця довічне ув’язнення, суд призначив 15 років», – написав він.

    Лисенко зазначив, що законність вироку вивчать та приймуть рішення щодо можливого оскарження.

    Як відомо, у 2016 році у c. Новоолексіївка Генічеського району поблизу адмінкордону з анексованим Кримом стався вибух в автомобілі з одеськими номерами, який було припарковано у громадському місці.

    Внаслідок вибуху одна людина загинула, декілька людей отримали поранення, подію кваліфіковано як теракт.  

    теракт прокуратура суд Херсонщина
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