Через теракт на Херсонщині суд ув’язнив чоловіка на 15 років
- Сьогодні, 00:48
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Законність вироку вивчать в ГПУ та приймуть рішення щодо можливого оскарження
Генічеський суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі і конфіскації майна через звинувачення у вчиненні теракту у селі Новоолексіївка на Херсонщині у 2016 році.
Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
«Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області, обвинувачення підтримувала Генічеська місцева прокуратура. Прокурор вимагав для злочинця довічне ув’язнення, суд призначив 15 років», – написав він.
Лисенко зазначив, що законність вироку вивчать та приймуть рішення щодо можливого оскарження.
Як відомо, у 2016 році у c. Новоолексіївка Генічеського району поблизу адмінкордону з анексованим Кримом стався вибух в автомобілі з одеськими номерами, який було припарковано у громадському місці.
Внаслідок вибуху одна людина загинула, декілька людей отримали поранення, подію кваліфіковано як теракт.