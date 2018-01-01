Через теракт на Херсонщині суд ув’язнив чоловіка на 15 років

Законність вироку вивчать в ГПУ та приймуть рішення щодо можливого оскарження

Генічеський суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі і конфіскації майна через звинувачення у вчиненні теракту у селі Новоолексіївка на Херсонщині у 2016 році. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. «Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області, обвинувачення



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Суд засудив до 15 років в язниці чоловіка за теракт на Херсонщині

Законність вироку вивчать в ГПУ та приймуть рішення щодо можливого оскарження

Генічеський суд засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі і конфіскації майна через звинувачення у вчиненні теракту у селі Новоолексіївка на Херсонщині у 2016 році.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області, обвинувачення підтримувала Генічеська місцева прокуратура. Прокурор вимагав для злочинця довічне ув’язнення, суд призначив 15 років», – написав він.

Лисенко зазначив, що законність вироку вивчать та приймуть рішення щодо можливого оскарження.

Як відомо, у 2016 році у c. Новоолексіївка Генічеського району поблизу адмінкордону з анексованим Кримом стався вибух в автомобілі з одеськими номерами, який було припарковано у громадському місці.

Внаслідок вибуху одна людина загинула, декілька людей отримали поранення, подію кваліфіковано як теракт.