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Чергова схема на ринку доставки газу. 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Чергова схема на ринку доставки газу. 17 млрд боргів можуть випаруватися? (документ)
Оператор ГТС просить, щоб газорозподільні мережі передавали новому оператору разом з боргами попередніх
фото з відкритих джерел

Оператор ГТС б’є на сполох: облгази, з якими держава розриває контракти, заборгували майже 17 млрд грн. Хто тепер поверне ці гроші?

Уряд хоче передати газорозподільні системи в експлуатацію новоствореній «нафтогазівській» компанії «Газорозподільні мережі України». Проте на шляху до цього виникла суттєва проблема – хто тепер повертатиме борги приватних операторів газових мереж, якщо їх відлучать від цієї діяльності?

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (Оператор ГТС) звернулося до Кабміну, Міністерства енергетики і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проханням втрутитися в ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посилання на лист тимчасово виконувача обов’язків гендиректора ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Павела Станчака, датованого 19 грудням.

У листі зазначено, що діючі оператори газорозподільних систем (Оператори ГРМ вони ж облгази) заборгували Оператору ГТС 16,8 млрд грн. При цьому 25 листопада Кабмін ухвалив постанову, якою доручив Міненергетики укласти договори про експлуатацію газорозподільних систем або їх складових із новоствореною ТОВ «Газорозподільні мережі України». Відповідно, діючі договори з облгазами буде припинено.

Разом з тим, вказана постанова Кабміну не визначає механізму погашення заборгованості операторів газових мереж, яка виникла внаслідок провадження ними господарської діяльності до припинення договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових чи джерела покриття такої заборгованості.

«Припинення дії договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових з діючими операторами ГРМ та наступне зупинення/анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, викликає обґрунтовані побоювання відносно того, що заборгованість таких Операторів ГРМ перед Оператором ГТС не буде погашена. Тарифна виручка Оператора ГРМ є єдиним джерелом покриття витрат на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу. З моменту зупинення/анулювання ліцензії і припинення діяльності з розподілу природного газу, джерел надходження коштів в Оператора ГРМ для погашенням заборгованості перед Операторам ГТС не буде», – заявив Станчак.

Як приклад, керівник Оператора ГТС навів ситуацію з ВАТ «Кіровоградгаз». 10 грудня Міненергетики підписало договір із ТОВ «Газорозподільні мережі України» на експлуатацію газорозподільних систем, що перебувають у державній власності. Раніше їх експлуатував «Кіровоградгаз». Наразі заборгованість ВАТ «Кіровоградгаз» перед Оператором ГТС становить 268,8 млн грн.

Зважаючи на це, Оператор ГТС у листі просить Кабмін дати доручення Міненергетики укладати договори з ТОВ «Газорозподільні мережі України» за умови, що новий Оператор ГРМ візьме на себе всі борги облгазів, з якими розривають попередні договори.

Як відомо, наприкінці весни 2022 року суд арештував, а потім передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем. Арештовані пакети акцій облгазів мають інтегруватися в новостворену «нафтогазівську» компанію «Газорозподільні мережі України». Її очолив Денис Миргородський, який немає досвіду ані в газовій сфері, ані в енергетиці. Він –  адвокат, відомий тим, що захищав банкірів-фігурантів розслідування Європейського центробанку щодо відмивання грошей. При цьому одна з компаній самого Миргородського засвітилася у розслідуванні СБУ про діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом в понад 500 млн грн.

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Теги: Кабмін розслідування ГТС

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