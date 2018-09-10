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    Черкаси накрила негода, вулиці затопило

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    Наслідки негоди у Черкасах, 9 вересня - Черкаси накрила негода, вулиці затопило
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    Наслідки негоди у Черкасах, 9 вересня

    За даними рятувальників, найбільш напружена ситуація склалася на вулиці Новопричистенська

    Внаслідок тривалого дощу впродовж доби 9 вересня в Черкасах затопило ряд вулиць.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Черкаській області.

    «Сильні опади істотно ускладнили життя мешканцям міста. Традиційно дісталося автомобілістам. Затопило перехрестя вулиць Гетьмана Сагайдачного – Петра Дорошенко, та Різдвяна – Благовісна», - розповіли в ДСНС.

    Зазначається, що силами чергових караулів Черкаського міськрайонного відділу ввечері з водяного полону були вивільнені мікроавтобус «Volkswagen» та автомобіль «Opel Combo».

    За даними рятувальників, найбільш напружена ситуація склалася на вулиці Новопричистенська, де через сильні опади та заповнення технічного котловану водою о 22:25 виникла загроза підтоплення підвальних приміщень житлового будинку.

    «На місці події силами Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС та оперативно-координаційного центру було розгорнуло інженерно-технічний пост. Впродовж кількох годин особовий склад чергового караулу за допомогою мотопомп відкачав понад 30 кубічних метрів дощової води», - повідомили в ДСНС.

    Нагадаємо, зранку 10 вересня через дощову погоду Київ застряг у величезних заторах.

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