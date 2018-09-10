Через дощ Київ став у великих заторах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Google-карта доріг

Затори у столиці сягали 7-ми балів

Сьогодні, 10 вересня, зранку через дощову погоду Київ застряг у величезних заторах.

Найскладніша ситуація спостерігалася в центрі міста - автомобілі там рухалися зі швидкістю 10 км/год.

Згідно з даними карт Google, непроста ситуація склалася і на проспекті Бажана. Також був ускладнений під'їзд до центральної частини Києва від Повітрофлотського проспекту і вулиці Жилянської. В центральній частині міста практично немає жодної вулиці, на якій би вдалося проїхати швидко

Рух автомобілів на Подолі теж був значно ускладнений. Також затори були і на під'їзді до мосту Патона.

Станом на 9-ту ранку затори сягали 7-ми балів.

Як відомо, у понеділок, 10 вересня, столицю накрив циклон з дощем та вітром.

Джерело: УНІАН