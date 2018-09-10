Через дощ Київ став у великих заторах
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Google-карта доріг
Затори у столиці сягали 7-ми балів
Сьогодні, 10 вересня, зранку через дощову погоду Київ застряг у величезних заторах.
Найскладніша ситуація спостерігалася в центрі міста - автомобілі там рухалися зі швидкістю 10 км/год.
Згідно з даними карт Google, непроста ситуація склалася і на проспекті Бажана. Також був ускладнений під'їзд до центральної частини Києва від Повітрофлотського проспекту і вулиці Жилянської. В центральній частині міста практично немає жодної вулиці, на якій би вдалося проїхати швидко
Рух автомобілів на Подолі теж був значно ускладнений. Також затори були і на під'їзді до мосту Патона.
Станом на 9-ту ранку затори сягали 7-ми балів.
Як відомо, у понеділок, 10 вересня, столицю накрив циклон з дощем та вітром.
Джерело: УНІАН