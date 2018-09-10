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    Через дощ Київ став у великих заторах

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    Google-карта доріг - Через дощ Київ став у великих заторах
    Google-карта доріг

    Затори у столиці сягали 7-ми балів

    Сьогодні, 10 вересня, зранку через дощову погоду Київ застряг у величезних заторах.

    Найскладніша ситуація спостерігалася в центрі міста - автомобілі там рухалися зі швидкістю 10 км/год.

    Згідно з даними карт Google, непроста ситуація склалася і на проспекті Бажана. Також був ускладнений під'їзд до центральної частини Києва від Повітрофлотського проспекту і вулиці Жилянської. В центральній частині міста практично немає жодної вулиці, на якій би вдалося проїхати швидко

    Рух автомобілів на Подолі теж був значно ускладнений. Також затори були і на під'їзді до мосту Патона.

    Станом на 9-ту ранку затори сягали 7-ми балів.

    Як відомо, у понеділок, 10 вересня, столицю накрив циклон з дощем та вітром.

    Джерело: УНІАН

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