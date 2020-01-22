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    Черкаський депутат «відмив» на розмітці дороги майже мільйон гривень

    • Розсилка
    Черкаський депутат «відмив» на розмітці дороги майже мільйон гривень
    Фото: Нацполіція

    Депутат діяв у змові з директорами комерційних структур

    Депутату Черкаської міськради, який також є директором комунального підприємства, повідомили про підозру в розтраті майже мільйона гривень, пише пресслужба Нацполіції.

    Його і ще двох глав комерційних структур підозрюють у розтраті 900 тисяч гривень.

    За даними слідства, в 2018 році директор комунального підприємства для виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки в Черкасах залучив дві підконтрольні компанії. Між сторонами було укладено низку договорів на загальну суму майже 10 млн гривень.

    Згодом в акти виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості про обсяг та вартість робіт і, в результаті, привласнили майже 900 тисяч гривень.

    Підозрюваним інкримінують статтю про зловживання службовим становищем. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення директора КП від займаної посади.

    До слова, посадовці міськради Чернівців привласнили 5 мільйонів компенсації за пільговий проїзд.

    дороги депутат корупція в Україні Черкаси поліція
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