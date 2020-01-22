Черкаський депутат «відмив» на розмітці дороги майже мільйон гривень



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Фото: Нацполіція

Депутат діяв у змові з директорами комерційних структур

Депутату Черкаської міськради, який також є директором комунального підприємства, повідомили про підозру в розтраті майже мільйона гривень, пише пресслужба Нацполіції.

Його і ще двох глав комерційних структур підозрюють у розтраті 900 тисяч гривень.

За даними слідства, в 2018 році директор комунального підприємства для виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки в Черкасах залучив дві підконтрольні компанії. Між сторонами було укладено низку договорів на загальну суму майже 10 млн гривень.

Згодом в акти виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості про обсяг та вартість робіт і, в результаті, привласнили майже 900 тисяч гривень.

Підозрюваним інкримінують статтю про зловживання службовим становищем. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення директора КП від займаної посади.

До слова, посадовці міськради Чернівців привласнили 5 мільйонів компенсації за пільговий проїзд.