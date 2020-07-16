Справа Майдану: оголошено підозру черкаському поліцейському



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Слідчий вніс до тексту підозри недостовірності відомості.

Колишнього працівника міліції обвинувачують у внесенні до підозри мешканцю Черкас недостовірних фактів

Слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру начальнику відділення ГУ Нацполіції в Черкаській області, якого обвинувачують у притягненні невинного до кримінальної відповідальності. Про це йдеться на сайті офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, правоохоронець, який на той момент був слідчим слідчого відділення одного із міськвідділів Управління МВС в Черкаській області, 24 січня 2014 року за відсутності будь-яких доказів причетності особи до вчинення кримінальних правопорушень склав і підписав затриманому повідомлення про підозру у масових заворушеннях та захопленні державних будівель (ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 341 КК України). При цьому слідчий вніс до тексту підозри недостовірності відомості.



Як повідомлялось, наприкінці травня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення «Беркут». Вони підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингувальників.