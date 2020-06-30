Суд виправдав колишню суддю Царевич, яка позбавляла водійських прав автомайданівців



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Екссуддя Оксана Царевич під час оголошення рішення суду Фото: Ґрати

Суддя зазначив, що у матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич

Шевченківський районний суд визнав екссуддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Зазначається, що суддя Євген Мартинов, який упродовж п'яти років розглядав справу, чотири години проголошував вирок.

Суддя зазначив, що у матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич. Він також визнав доказом матеріали, які подала Царевич, про те, що руху «Автомайдан» не існувало, бо він не був зареєстрований.

Суд визнав, що Царевич розглядала всі справи у законний строк, за правилами територіальної юрисдикції, провадження розпочаті відповідно до закону, а суддя належно дотримувалась визначених законом процедур, відкладала засідання для явки свідків тощо.

«Окреме «дякую» від мене прокуратурі, яка наробила купу процесуальних помилок, через це частину доказів суд не взяв до уваги, оскільки вони є недопустимі і неналежні», — повідомила одна з постраждалих від рішень екссудді Оксана Коваленко.

Раніше адвокат та член громадської організації «Автомайдан» Роман Маселко розповів, що за час карантину Мартинов провів 10 судових засідань. Він заявив, що прокуратура не викликала для допиту ключових свідків — працівників суду, які в ручному режимі з втручанням у автоматизовану систему передали справи потерпілих Царевич.

Нагадаємо, що у 2015 році прокуратура Києва оголосила судді Печерського райсуду Оксані Царевич про підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень і зловживанні службовим становищем, а саме — у незаконному позбавленні прав активістів Автомайдану після мітингу в Межигір'ї. З 2015 року справу слухали у Шевченківському суду Києва.

У вересні 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану.

У січні 2017 року прокуратура передала до суду обвинувальні акти проти суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка і Царевич, які підозрюються у незаконному позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Вища рада юстиції схвалила звільнення судді Печерського райсуду Києва Царевич. При цьому Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

У березні 2017 ороку Вищий адмінсуд відмовив у поновленні на посаді скандальної екс-судді Царевич.