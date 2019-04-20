«Червона Шапочка» та інші. У Барселоні назвали 200 дитячих творів сексистськими



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Днями в одній зі шкіл у Барселоні провели перевірку та виявили, що 30% літератури містить сексистські висловлювання та пропаганду гендерних стереотипів

З бібліотеки школи Барселони вилучили 200 книжок, назвавши їх «надзвичайно стереотипними та сексистськими». Про це повідомляє Espreso.tv з посилання The Guardian.

Кілька шкіл в Іспанії розглядають імовірність очищення своїх бібліотек від дитячих книжок, які містять стереотипи і сексизм. Днями в одній зі шкіл у Барселоні провели перевірку та виявили, що 30% літератури містить сексистські висловлювання та пропаганду гендерних стереотипів.

Серед книжок, у яких наявний сексизм, зокрема, казка «Червона Шапочка» та історія про святого Георга, популярна у католиків.

Усі 200 книжок були вилучені та замінені на менш сексистські. Тепер і інші школи Барселони планують вилучити твори, у яких пропагується гендерна нерівність.

У батьківському комітеті школи, що планує наслідувати цей приклад, зазначають, що такі заходи дуже важливі. Наголошується, що традиційна література ілюструє багато гендерних стереотипів, і добре буде замінити книжки на такі, що зламають ці стереотипи.

«У п'ять років у дітей вже сформоване уявлення про гендерні ролі, вони розуміють, що значить бути хлопчиком і дівчинкою, тому дуже важливо працювати над поняттям гендеру з пелюшок», - зазначила голова батьківського комітету Естель Клюзелла.

Як повідомлялось, Міністерство закордонних справ України шукає консультантів для проведення першого гендерного аудиту. Аудит у МЗС триватиме рік. Метою такого кроку є підтвердження зобов’язань України у сфері забезпечення прав людини та відданість курсу на досягнення гендерної рівності. Зазначається, що проведення такого аудиту має долучити Україну до кола світових країн, лідери яких активно підтримують рівність між чоловіками і жінками.