Віце-прем'єр: Україна - одна з найбільш «найбільш жіночих» країн світу



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Фото: ukrinform.ua

Згідно зі статистичними даними, в Україні жінки становлять 55% населення

В одній з «найбільш жіночих» країн світу, в Україні, жінки становлять 55% населення. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з Клубом ділових жінок у м. Чернівці, передає прес-служба урядового порталу.

«В Україні, одній з «найбільш жіночих» країн світу (жінки становлять 55% населення), представництво жінок у Верховній Раді складає лише 12%. Відчутна позитивна тенденція в Уряді, де наразі є п’ять жінок. На місцевому рівні, у сільських радах 51% депутатів — жінки», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр-міністр також додала, що сьогодні спостерігається переосмислення ролі жінок в українському суспільстві. Відбувається стрімке збільшення ролі жінок у політиці та бізнесі. Наразі невпинно зростає кількість жінок-підприємців, які відкривають приватний бізнес і досягають успіху.

«Близько 40% українських підприємців — жінки, а серед малого бізнесу — половина. Суттєво менше жінок серед керівників компаній і підприємств — лише 30%, але динаміка тут позитивна: все більше компаній довіряють жінкам керівництво. Жінки становлять більшість у громадських організаціях», — додала Климпуш-Цинцадзе.

На сьогодні зростає розуміння, що гендерна рівність — потужний ресурс для розвитку суспільства, який має не лише моральне значення, але й може вимірюватися у цілком конкретних економічних категоріях і цифрах. Як показують дослідження МВФ, підвищення жіночої участі на ринку праці приводить до стрімкого зростання ВВП.

Віце-прем’єр-міністр також навела приклади заробітної плати серед чоловіків і жінок декількох країн світу. Середня місячна заробітна плата чоловіків в Україні перевищує заробітну плату жінок на 24,4%. За даними Євростату, у всіх країнах ЄС чоловіки на вищих посадах отримують оплату більшу ніж жінки. Найбільша різниця — в Угорщині (33,7%), Італії (33,5%), Чехії (29,7%), Словаччині (28,3%), Польщі (27,7%), Австрії (26,9%), Німеччині (26,8%) та Португалії 25,9%).

На її думку, не ратифікована Стамбульська конвенція — це маніпуляція навколо гендерної політики, яка є складовою гібридної війни.

«Маніпулювання навколо гендерної політики є складовою гібридної війни. За таких умов саме гендерна тематика є дуже зручною для цього. Саме тому в Україні до цього часу не ратифікована Стамбульська конвенція. Саме тому ми маємо антигендерні звернення депутатів обласних та міських рад, шаблонні, наповнені маніпуляціями та перекручуванням фактів», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялось, Міністерство закордонних справ України шукає консультантів для проведення першого гендерного аудиту. Аудит у МЗС триватиме рік. Метою такого кроку є підтвердження зобов’язань України у сфері забезпечення прав людини та відданість курсу на досягнення гендерної рівності.

Зазначається, що проведення такого аудиту має долучити Україну до кола світових країн, лідери яких активно підтримують рівність між чоловіками і жінками.