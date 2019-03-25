У Данії створили гендерно нейтральний голос



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Його планують використовувати для голосових помічників

Данське креативне агенство Virtue Nordic створило голос, який не є ні чоловічим, ні жіночим. Його планують використовувати для голосових помічників. Про це повідомляє TheБабель.

Ідея належить Анні Йоргенсен — лінгвістки з Копенгагенського університету. Вона хотіла створити гендерно нейтральний голос на противагу голосовим помічникам Siri та Alexa, які мають жіночі тембри.

Проект називається Q.

«Q — це голос жодної людини, а голос багатьох — тих, хто борються за інклюзивне майбутнє для кожного», — кажуть розробники.

Вони взяли за основу пʼять аудіозаписів з голосами, які складно ідентифікувати за гендером. Кожен аудіозапис прослухали 4,5 тисячі людей, які визначали, на який він більше схожий — на жіночий чи чоловічий.

На основі відповідей розробники обрали той голос, який людям було ідентифікувати найскладніше. Його скоригували спеціальними цифровими алгоритмами і взяли отриманий діапазон за інтонаційну основу.