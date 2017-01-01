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    Червоний Хрест: кількість випадків холери в Ємені сягнула мільйона

    2220 людей в Ємені померли від холери, починаючи від квітня
    Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє, що кількість випадків холери в Ємені, де триває конфлікт, сягнула одного мільйона. 21 грудня у МКЧХ повідомили, що спалах хвороби «посилює страждання країни, в якій іде жорстока війна». За даними комітету, понад 80 відсотків населення Ємену бракує їжі, пального, чистої води і доступу до
    • Вчора, 01:21
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    <span>Ємен потерпає від холери</span>
    Ємен потерпає від холери

    2220 людей в Ємені померли від холери, починаючи від квітня

    Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє, що кількість випадків холери в Ємені, де триває конфлікт, сягнула одного мільйона.

    21 грудня у МКЧХ повідомили, що спалах хвороби «посилює страждання країни, в якій іде жорстока війна».

    За даними комітету, понад 80 відсотків населення Ємену бракує їжі, пального, чистої води і доступу до медичних послуг.

    За оцінками, 2220 людей померли від цієї хвороби, починаючи від квітня.

    Як заявляла Всесвітня організація охорони здоров’я, 7,6 мільйона людей у Ємені живуть у зоні ризику поширення холери.

    Холера, за даними ВООЗ, є гострим діарейним захворюванням, яке при відсутності лікування може через кілька годин закінчитися смертю.

    Внаслідок трирічного конфлікту між повстанцями Хуті, підтримуваними Іраном, і коаліцією під проводом Саудівської Аравії в Ємені загинули щонайменше десять тисяч людей, голод і хвороби поширені в країні. Повстанці контролюють столицю Ємену, Сану.

    За даними ООН, близько 19 мільйонів людей, або дві третини населення країни, потребують негайної допомоги.

    здоров'я ООН війна червоний хрест Ємен
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