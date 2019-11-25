Четверо моряків із затонулого судна «Іван Голубець» повернулися в Україну - МЗС



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Під час пожежі на українському траулері «Іван Голубець» загинув моряк-моторист

Українське рибальське судно «Іван Голубець» затонуло у океані 22 липня

Четверо українських моряків із затонулого влітку біля берегів Мавританії судна «Іван Голубець» повернулися додому.

Про це повідомив у Twitter державний секретар МЗС Андрій Заяць.

«Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна «Іван Голубець», до яких там було застосовано обмежувальні заходи», - написав Заяць.

Він також висловив подяку міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

Як повідомлялося, 20 липня на борту українського океанського траулера «Іван Голубець» біля берегів Мавританії (Західна Африка) спалахнула пожежа

Корабель затонув у ніч проти 22 липня . У момент займання на його борту перебувало 90 осіб - громадяни України й Росії.





Пізніше Міністерство закордонних справ України та посольство України в Марокко повідомило, що на океанському траулері «Іван Голубець», на якому виникла пожежа біля берегів Мавританії, перебували майже три десятки громадян України.

Частина екіпажу океанського траулера «Іван Голубець», який загорівся і затонув біля берегів Мавританії, повернулась до України ще наприкінці липня