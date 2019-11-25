Четверо моряків із затонулого судна «Іван Голубець» повернулися в Україну - МЗС
Під час пожежі на українському траулері «Іван Голубець» загинув моряк-моторист
Українське рибальське судно «Іван Голубець» затонуло у океані 22 липня
Четверо українських моряків із затонулого влітку біля берегів Мавританії судна «Іван Голубець» повернулися додому.
Про це повідомив у Twitter державний секретар МЗС Андрій Заяць.
«Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна «Іван Голубець», до яких там було застосовано обмежувальні заходи», - написав Заяць.
Він також висловив подяку міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.
Траулер «Іван Голубець» — це одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Зараз він ходить під грузинським прапором.