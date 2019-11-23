Хомчак запевнив, що винні у вибухах в Балаклії будуть позбавлені посад



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Руслан Хомчак

Хомчак заявив, що недавня трагедія стала наслідком службової недбалості

Начальник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що недавня трагедія на складах боєприпасів біля Балаклії Харківської області стала наслідком службової недбалості, і винні в цьому будуть позбавлені посад.

Про це він заявив в інтерв'ю «Укрінформу».

За його словами, після розслідування багато позбудуться своїх посад.

«Тут був випадок недбалості тих, хто повинен був контролювати і організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато втратить своїх посад, а можливо, і підуть зі Збройних сил за те, що вони це допустили... Я нікому не буду прощати таких випадків, тому що безкарність породжує тільки більший безлад і небезпеку», - сказав Хомчак.

Він заявив, що це був перший випадок в ЗСУ, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери.

Нагадаємо, 15 листопада у Балаклії місцеві почули вибухи. У Збройних сил України заявили, що ситуація планова – військовослужбовці проводили утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

У той же день стало відомо, що внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро постраждали. 17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що у лікарні помер один з військовослужбовців, котрі постраждали внаслідок вибуху на складі боєприпасів Міністерства оборони в Балаклії Харківської області.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірною причиною вибухів боєприпасів у Балаклії є загоряння твердопаливного двигуна до ракети.

В ніч на 19 листопада у військовій частині у селищі Старичі на Львівщині сталася пожежа, внаслідок якої один офіцер загинув, у ще одного опіки.