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    У світі

    Стокгольм звинувачує російське судно в порушенні кордону

    • Розсилка
    Стокгольм звинувачує російське судно в порушенні кордону

    Військові доповіли про те, що трапилося, уряду Швеції

    Російський корабель увійшов у територіальні морські води Швеції, не маючи на те відповідного дипломатичного дозволу.

    Про це повідомляється на сайті збройних сил Швеції.

    «Судно, що належить російській державі, перетнуло шведський кордон на захід від Гетеборга. Оскільки у судна не було дійсного дозволу, збройні сили розцінюють це як порушення порядку доступу», – йдеться в повідомленні.

    Військові доповіли про те, що трапилося, уряду Швеції. Характеристики російського судна не були названі.

    Як зазначає DW, у липні влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд у Балтійському морі. Через напружені відносини з Росією в балтійському регіоні на острові розміщена нова протиракетна система «земля-повітря».

    Крім того, у 2017 році Швеція поновила призов до армії. Причиною цього стали побоювання можливої загрози з боку Росії.

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    Швеція Росія військові корабель кордон
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