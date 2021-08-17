Чим Никифоров відрізняється від Мендель. Відповідає колишня прессекретарка Зеленського

Мендель заперечила, що вона в штаті Офісу президента

Новий речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров більше відповідає за спілкування з медіа, аніж колишня прессекретарка очільника держави. Про це Юлія Мендель розповіла в коментарі «Главкому».

«У Сергія Никифорова дещо скориговані обов’язки в порівнянні з тими, які були в мене. Зроблено акцент на те, щоби спілкуватися з медіа. У той час як я відповідала за інформацію, розміщену на сайті президента, поїздки, організацію, соціальні мережі. Наприклад, міжнародні медіа були на мені. А зараз, як ви знаєте, я допомагаю Офісу президента з міжнародними медіа. Тому тут дещо відмінні обов’язки», – сказала вона.

Мендель заперечила, що перебуває в штаті. Відповідаючи на запитання, чи є вона радницею, вона відповіла, що лише «спілкується з Офісом президента».

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель.

Новопризначений речник президента Сергій Никифоров провів 9 липня свій перший брифінг. Він запізнився на нього на 20 хвилин, пояснивши, що «біг» із зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Никифоров назвав своїм головним завданням на посаді – проведення регулярних брифінгів для ЗМІ.

Колишня прессекретарка Зеленського назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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