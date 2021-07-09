Офіс Зеленського більше не буде коментувати скандали

За словами Никифорова, Офіс президента буде коментувати лише факти і події

Новопризначений прессекретар президента Сергій Никифоров назвав своїм головним завданням на посаді – проведення регулярних брифінгів для ЗМІ. Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, після свого призначення.

За словами Никифорова, Офіс президента буде коментувати факти і події і не буде коментувати скандали, а його функціонал як прессекретаря полягає в проведенні брифінгів, супроводу президента на публічних заходах, а також надання коментарів для представників преси як на брифінгах, так і в індивідуальному порядку.

При цьому він зазначив, що в Офісі президента не будуть коментувати книгу його попередниці Юлії Мендель «Кожен з нас – президент», реліз якої очікується наступного тижня.

Він пояснив, що Мендель натякнула на відсутність викривальних політичних тем в мемуарах, про що раніше заявляла під час анонсу.

«Якраз сьогодні бачив інтерв'ю Юлії Мендель одному з телеканалів, в якому вона зізналася, що там скандалів очікувати не варто, тому що вона поважає свої певні зобов'язання перед людьми, з якими працювала, і що інсайдів не буде. Тому я вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться», – сказав Никифоров, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Новопризначений речник президента Сергій Никифоров провів 9 липня свій перший брифінг. Він запізнився на нього на 20 хвилин, пояснивши, що «біг» із зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель.

Напередодні стало відомо, що Мендель стане радницею Єрмака. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.