Новий речник Зеленського пояснив, чому він запізнився на свій перший брифінг

Прессекретар президента запізнився на брифінг на 20 хвилин, пояснивши, що «біг» із зустрічі з Андрієм Єрмаком

Новопризначений речник президента Сергій Никифоров провів 9 липня свій перший брифінг. Він запізнився на нього на 20 хвилин, пояснивши, що «біг» із зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Під час брифінгу він розповів, про що Володимир Зеленський говорив в Литві з президентом Євроради Шарлем Мішелем, що глава держави планує сказати канцлерці Німеччині Ангелі Меркель та що входить у його завдання, як нового прессекретаря президента.

Отже, він повідомив, що президент летить до Німеччини 11 липня, де зустрінеться з Меркель та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром. Сторони говоритимуть про посилення ролі Німеччини в Нормандському форматі, роль Берліну у встановленні миру на Донбасі. Український президент також спробує переконати німецьких колег припинити будівництво газопроводу «Північний потік-2». Серед інших тем – деокупація Криму, енергетична безпека та реформування вугільної промисловості і підвищення енергоефективності.

Також, як повідомив Никифоров, 9 липня відбулася телефонна розмова голови Офісу президента Андрія Єрмака з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Вони обговорили ситуацію в Білорусі, безпекові питання, пов'язані з російськими навчаннями та українську законотворчість.

За його словами, Єрмак та Нуланд обговорили прогрес України за останні 2 тижні щодо документів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Вищу раду правосуддя, перезавантаження якої Зеленський ветував, закон про корпоративне управління, про СБУ та проблеми у Нафтогазі.

Окрім того, під час поїздки Зеленського до Литви, президент країни Ґітанас Науседа підтвердив участь у Кримській платформі. У Литві глава української держави також зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, з яким обговорив угоду про відкрите небо і «що її б варто було ухвалити до наступного саміту Україна – ЄС, який відбудеться 12 жовтня».

«Ключовим пунктом програми до Литви була четверта конференція щодо реформ в Україні. На неї прибули делегації з 30 країн Європи, міжнародних організацій та відзначили прогрес України у порівнянні із Торонто 2019 року», – розповів Никифоров.

Новий речник президента повідомив журналістам, що Офіс президента почне регулярно проводити брифінги з оглядом основних новин.

«Подібний брифінг - це одне з головним завдань, яке на мене поклали, ми плануємо робити їх регулярними. Наскільки регулярними вони будуть поки що сказати не можу, Офіс президента хоче проводити їх найчастіше», – відзначив він.

При цьому, за словами Никифорова, в ролі журналіста він не стикався зі своєю попередницею Юлією Мендель і у нього немає до неї зауважень.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель.