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    Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани»

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    &laquo;Країну не збудуєш із фаєром у руках&raquo;, &ndash; Мендель - Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани»
    «Країну не збудуєш із фаєром у руках», – Мендель
    Фото: glavcom.ua

    Мендель вважає, що під Офіс президента приходить «шпана» й хулігани

    Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала свій скандальний вислів про «Нові майдани нові банани», який сколихнув патріотів України. У коментарі «Главкому» вона зазначила, що потрібно відрізняти героїв від «шпани», яка протестує під Офісом президента.

    «Людей, які були на Євромайдані, я знаю багато. Вони герої. Але потрібно відрізняти людей, які готові покласти життя за нашу незалежність, пішли воювати на Донбас, від «шпани» й хуліганів, які приходять із фаєрами під Офіс президента, чи парламент. Вони не те, що ціннісних орієнтирів не мають, вони не розуміють, чому їх сюди прислали», – сказала вона.

    Мендель звертається із закликом до людей будувати країну. «А її не збудуєш із фаєром у руках чи б’ючи журналістів на мітингах», – переконує вона.

    Мендель також прокоментувала купу гнівних коментарів від людей, як обурило обезцінювання ідеалів Майдану: «Якщо ви почитаєте мій пост, то це і є той текст, який я виклала на телеканалі «Україна». Там чітко розставлені всі акценти. Будь ласка, напишіть і про нього, а не тільки коментарі людей, у яких немає аватарок, сторінки порожні, які ви використовуєте».

    Нагадаємо, Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook оприлюднила тему чергової програми «Велика деолігархізація» і зібрала чимало гнівних коментарів. У відеоролику вона анонсувала, що розмова йтиме про доцільність, необхідність та формат імовірних революцій для розбудови країни.

    Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

    Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

    Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

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    Теги: Донбас незалежність Юлія Мендель Офіс президента парламент
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    Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани»