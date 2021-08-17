Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани»

Мендель вважає, що під Офіс президента приходить «шпана» й хулігани

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала свій скандальний вислів про «Нові майдани – нові банани», який сколихнув патріотів України. У коментарі «Главкому» вона зазначила, що потрібно відрізняти героїв від «шпани», яка протестує під Офісом президента.

«Людей, які були на Євромайдані, я знаю багато. Вони герої. Але потрібно відрізняти людей, які готові покласти життя за нашу незалежність, пішли воювати на Донбас, від «шпани» й хуліганів, які приходять із фаєрами під Офіс президента, чи парламент. Вони не те, що ціннісних орієнтирів не мають, вони не розуміють, чому їх сюди прислали», – сказала вона.

Мендель звертається із закликом до людей будувати країну. «А її не збудуєш із фаєром у руках чи б’ючи журналістів на мітингах», – переконує вона.

Мендель також прокоментувала купу гнівних коментарів від людей, як обурило обезцінювання ідеалів Майдану: «Якщо ви почитаєте мій пост, то це і є той текст, який я виклала на телеканалі «Україна». Там чітко розставлені всі акценти. Будь ласка, напишіть і про нього, а не тільки коментарі людей, у яких немає аватарок, сторінки порожні, які ви використовуєте».

Нагадаємо, Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook оприлюднила тему чергової програми «Велика деолігархізація» і зібрала чимало гнівних коментарів. У відеоролику вона анонсувала, що розмова йтиме про доцільність, необхідність та формат імовірних революцій для розбудови країни.

Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.



