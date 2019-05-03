Чиновницю судитимуть за незаконне відчуження спортивної бази на Закарпатті



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Фото: kyiv.gp.gov.ua

Внаслідок таких дій майно вибуло із законного володіння товариства, чим завдано шкоду на суму понад 9 млн грн

До суду направили обвинувальний акт стосовно першого заступника керівника Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України за незаконний продаж майна оздоровчого закладу на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 366 КК України (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до Дніпровського районного суду в м. Києві для розгляду по суті», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана разом із довіреною особою, використовуючи підроблений протокол Президії товариства, здійснила незаконне відчуження санаторно-оздоровчого закладу Ясінянської навчально-спортивної бази «Тиса», розташованої у Рахівському районі Закарпатської області за оціночною вартістю у 445 тис. грн.

«Внаслідок таких дій майно вибуло із законного володіння товариства, чим завдано шкоду на суму понад 9 млн грн», - зазначили у прокуратурі.

Крім того, на незаконно відчужене майно наклали арешт, а товариство заявило позов про відшкодування завданої шкоди.