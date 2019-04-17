Суд арештував нерухомість екс-міліціянта Києва, причетного до викрадення митрополита Драбинка



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Колишній начальник ГУМВС України в Києві, генерал-лейтенант міліції Валерій Коряк

Раніше під арештом опинилося майно двох інших фігурантів церковної справи екс-президента Януковича і екс-глави МВС Захарченка

Печерський районний суд Києва арештував майно колишнього начальника ГУМВС України в Києві, генерал-лейтенанта міліції Валерія Коряка, підозрюваного за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 365 КК України (незаконне позбавлення волі людини і перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 березня.

Під арешт потрапили земельна ділянка загальною площею 0,2 га і 1/4 частина квартири загальною площею 48,3 кв. м, які є власністю екс-міліціянта.

За даними досудового розслідування, 19 листопада 2014 року ГПУ повідомила підозру Валерію Коряку. На початку січня 2015 року його оголошено у розшук.

У серпні 2017 року суд надав дозвіл правоохоронцям здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Коряку.

1 лютого 2019 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання підозрюваного колишнього головного міліціянта Києва з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За версією слідства, екс-президент Віктор Янукович, екс-міністр МВС Віталій Захарченко і екс-начальник ГУМВС України в Києві Валерій Коряк підозрюються у перевищенні службових повноважень під час незаконного позбавлення волі особистого помічника нині покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), митрополита Олександра Драбинка, який на той час був особистим секретарем та довіреною особою предстоятеля.

Зокрема, Янукович планував організацію зречення митрополита Володимира від престолу з метою обрання у подальшому лояльного предстоятеля. Він доручив Захарченку зібрати через підпорядковані йому відомства компрометуючу інформацію на осіб, які були наближені до предстоятеля УПЦ МП. Аналогічне завдання отримав і міліціянт Коряк.

Для досягнення злочинного плану співробітники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» протягом шести місяців 2013 року, виконуючи незаконний наказ екс-начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Коряка, утримували владику Олександра на території Києва та Київської області з метою змусити його переконати митрополита Володимира відмовитись від посади предстоятеля.

Заходи безпеки щодо митрополита Драбинка були зняті лише 22 лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича і його команди.

Як повідомляв «Главком», раніше Печерський районний суд Києва арештував житловий будинок загальною площею 440,8 кв. м, квартиру площею 160,7 кв. м у Києві на вул. Щорса, 44а, два машиномісця площами 18,4 кв. м і 23,2 кв.м у Києві на вул. Драгомирова Михайла, 12, що належать колишньому міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку.

Також під арештом опинилися земельна ділянка загальною площею 1,7688 га у с. Нові Петрівці під Києвом, квартира, два машиномісця площами 20 кв. м і 19,9 кв. м та житловий будинок у «Вишгородському масиві» (Київ), які є власністю президента-втікача Віктора Януковича.